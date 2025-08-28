Mercato - PSG : Un transfert tombe à l’eau !

Alexis Brunet

Dans cette fin de mercato, le PSG cherche avant tout à vendre. Le club de la capitale veut se débarrasser de plusieurs indésirables, dont Carlos Soler. Le milieu de terrain serait en partance pour le Real Sociedad, mais il aurait pu rejoindre une autre destination. En effet, Everton était très proche de le faire venir, mais le transfert est finalement tombé à l’eau.

Depuis quelque temps maintenant, le mercato du PSG semble terminé dans le sens des arrivées. Le club de la capitale a mis la main sur trois renforts avec Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi et, sauf opportunité de marché, ça sera tout. En revanche, le champion de France s’active pour ce qui est des ventes.

Soler devrait rejoindre la Real Sociedad Parmi les indésirables encore au PSG, on retrouve notamment Carlos Soler. Le milieu de terrain n’est pas dans les plans de Luis Enrique et il devrait retourner du côté de l’Espagne. En effet, la Real Sociedad aurait trouvé un accord avec Paris pour faire venir l’ancien joueur du FC Valence, sous la forme d’un prêt avec option d’achat.