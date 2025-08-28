Rabiot - 5M€ : Le coup de folie qui va rendre fou l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Placé sur la liste des transferts, Adrien Rabiot n'a toutefois pas encore trouvé de porte de sortie. Et pour cause, l'OM réclame environ 15M€ pour lâcher son milieu de terrain, une somme que peu de clubs sont prêts à investir. Par conséquent, la solution pourrait venir de l'arrêt Lassana Diarra. Et ce ne serait pas une bonne nouvelle pour le club phocéen.

Officiellement placé sur la liste des transferts après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot est pourtant toujours un joueur de l'OM. Une situation qui interpelle à seulement quelques jours de la fermeture du mercato. Par conséquent, la solution pourrait bien passer par l'arrêt Diarra, du nom de l'ancien joueur de l'OM et du PSG.

L'arrêt Diarra va sauver Rabiot ? En effet, il y a quelques mois, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) avait donné raison à Lassana Diarra dans son litige face au Lokomotiv Moscou, affirmant que « les règles en question sont de nature à entraver la libre circulation des footballeurs professionnels souhaitant développer leur activité en allant travailler dans un nouveau club ». Une petite révolution qui ouvre la porte à la résiliation des contrats sur demande des joueurs.