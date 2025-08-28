Rabiot - 5M€ : Le coup de folie qui va rendre fou l'OM !

Placé sur la liste des transferts, Adrien Rabiot n'a toutefois pas encore trouvé de porte de sortie. Et pour cause, l'OM réclame environ 15M€ pour lâcher son milieu de terrain, une somme que peu de clubs sont prêts à investir. Par conséquent, la solution pourrait venir de l'arrêt Lassana Diarra. Et ce ne serait pas une bonne nouvelle pour le club phocéen.
Officiellement placé sur la liste des transferts après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot est pourtant toujours un joueur de l'OM. Une situation qui interpelle à seulement quelques jours de la fermeture du mercato. Par conséquent, la solution pourrait bien passer par l'arrêt Diarra, du nom de l'ancien joueur de l'OM et du PSG.
L'arrêt Diarra va sauver Rabiot ?
En effet, il y a quelques mois, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) avait donné raison à Lassana Diarra dans son litige face au Lokomotiv Moscou, affirmant que « les règles en question sont de nature à entraver la libre circulation des footballeurs professionnels souhaitant développer leur activité en allant travailler dans un nouveau club ». Une petite révolution qui ouvre la porte à la résiliation des contrats sur demande des joueurs.
«Adrien paye ce qu'il te reste dans ton contrat et va où tu veux»
C'est ce que rappelle le journaliste Nicolas Vilas qui conseille à Adrien Rabiot d'utiliser l'arrêt Diarra pour se retrouver libre sur le marché et donc choisir son club. « Avant, quand un joueur résilie unilatéralement son contrat, il devait payait non seulement le reste du contrat qu'il avait plus une lourde amende qui était fixée par la FIFA. Et tout ça, a été remis à plat par la juridiction européenne. Et en gros, maintenant, lorsqu'un joueur résilie son contrat, il doit simplement payer ce qu'il lui reste, plus éventuellement une amende en fonction de la législation en vigueur dans le pays concerné, c'est à dire la France. Il gagne 6M€ par an, la saison est déjà lancée donc Adrien Rabiot, il lui reste à payer 4 ou 5M€ et il serait libre (...) Donc voilà, Adrien paye ce qu'il te reste dans ton contrat et va où tu veux », lance-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir.