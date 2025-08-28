Officiel : Le Paris FC tient son gros nom du mercato !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec Benjamin André, le Paris FC pensait tenir son gros coup du mercato au milieu de terrain. Finalement, le joueur de 35 ans a prolongé avec le LOSC, obligeant le club parisien à revoir ses plans. Le PFC est ainsi reparti à la quête d'un grand nom et voilà qu'il est arrivé ce jeudi en provenance de Brest avec la signature de Pierre Lees-Melou.

Battu lors des deux premières journées de Ligue 1, le Paris FC démarre doucement la saison. Il faut dire que le club parisien n'était pas au complet puisque des recrues devaient encore venir. Au milieu de terrain, un renfort d'expérience était notamment espéré. Celui-ci aurait d'ailleurs dû être Benjamin André. Tenté par l'idée de rejoindre le PFC, le principal intéressé a finalement retourné sa veste en prolongeant avec le LOSC. Mais à Paris, on peut aujourd'hui se consoler avec l'arrivée de Pierre Lees-Melou.

Lees-Melou au Paris FC jusqu'en 2027 ! Joueur d'expérience de Ligue 1, Pierre Lees-Melou va désormais son talent au service du Paris FC. En effet, ce jeudi, le promu a annoncé la signature jusqu'en 2027 du milieu de terrain en provenance de Brest. « Après une fabuleuse aventure en Ligue des Champions et trois saisons plus que réussies au Stade Brestois, le milieu de terrain expérimenté de 32 ans s’engage avec le club jusqu’en 2027. Le natif de Langon (Gironde), vient étoffer le milieu de terrain parisien et lui apporter sa technicité et sa vista. Le joueur nous a confié son enthousiasme quant à l’ambition du club et sa volonté de s’inscrire dans la durée en Ligue 1 McDonald’s. Pierre Lees-Melou démarrera son aventure dès ce jeudi après-midi au Paris FC avec un premier entraînement au Stade Jean-Bouin, qui accueillera l’équipe pour son retour dans l’élite », a-t-on pu lire dans le communiqué du PFC.