Mercato : Le Paris FC prépare du lourd, trois transferts sont annoncés !

Alexis Brunet

La fin du mercato estival promet d’être animée par plusieurs clubs de Ligue 1. L’OM a besoin de plusieurs renforts encore, mais c’est également le cas du Paris FC. Le promu veut encore boucler trois arrivées. Stéphane Gilli pourrait bien voir débarquer un latéral droit, un milieu de terrain et un attaquant.

Pour le moment, le Paris FC se heurte à la dure réalité de la Ligue 1. En deux rencontres dans l’élite, les hommes de Stéphane Gilli se sont inclinés à chaque fois, contre Angers (1-0), puis contre l’OM (5-2). Des défaites qui illustrent le manque d’expérience de la formation parisienne et donc le besoin cruel de se renforcer rapidement.

Lees-Melou arrive ! Que les supporters du Paris FC se rassurent, une bonne dose d’expérience va arriver. En effet, d’après Le Parisien, Pierre Lees-Melou a signé ce jeudi son contrat le liant pour les deux prochaines saisons. Le club de la capitale a déboursé 6,5M€ pour faire venir le joueur de 32 ans et aux 234 matches en Ligue 1.