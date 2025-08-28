Mercato : Retrouvailles à l'OM, De Zerbi l'a convaincu de signer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Prêté la saison dernière à Auxerre par Bournemouth, Hamed Traoré va refouler les pelouses de Ligue 1. En effet, l'international ivoirien est en passe de s'engager avec l'OM. A cette occasion, il va ainsi retrouver Roberto De Zerbi, son ancien entraîneur Sassuolo. Une présence qui a d'ailleurs pesé dans la balance au moment du choix de Traoré.

La 7ème recrue de l'été est imminente à l'OM. S'étant déjà bien renforcé offensivement, le club phocéen va désormais pouvoir compter sur Hamed Traoré. En effet, l'international ivoirien va s'engager avec Marseille en provenance de Bournemouth, La Provence évoquant un transfert à 7,5M€ et 50% d'une future revente pour les Cherries.

« Évidemment sa présence a compté dans ma décision » Roberto De Zerbi va donc avoir Hamed Traoré sous ses ordres et ce n'est pas la première fois que ça arrive. En effet, les deux hommes ont déjà travaillé ensemble à Sassuolo. Avec ses retrouvailles à l'OM, Traoré a confié pour La Provence : « De Zerbi ? Cela me fait plaisir de le retrouver, c’est un grand coach. En Italie tout s’était bien passé. Évidemment sa présence a compté dans ma décision ».