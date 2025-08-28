Mercato : Retrouvailles à l'OM, De Zerbi l'a convaincu de signer !

Prêté la saison dernière à Auxerre par Bournemouth, Hamed Traoré va refouler les pelouses de Ligue 1. En effet, l'international ivoirien est en passe de s'engager avec l'OM. A cette occasion, il va ainsi retrouver Roberto De Zerbi, son ancien entraîneur Sassuolo. Une présence qui a d'ailleurs pesé dans la balance au moment du choix de Traoré.
La 7ème recrue de l'été est imminente à l'OM. S'étant déjà bien renforcé offensivement, le club phocéen va désormais pouvoir compter sur Hamed Traoré. En effet, l'international ivoirien va s'engager avec Marseille en provenance de Bournemouth, La Provence évoquant un transfert à 7,5M€ et 50% d'une future revente pour les Cherries.
« Évidemment sa présence a compté dans ma décision »
Roberto De Zerbi va donc avoir Hamed Traoré sous ses ordres et ce n'est pas la première fois que ça arrive. En effet, les deux hommes ont déjà travaillé ensemble à Sassuolo. Avec ses retrouvailles à l'OM, Traoré a confié pour La Provence : « De Zerbi ? Cela me fait plaisir de le retrouver, c’est un grand coach. En Italie tout s’était bien passé. Évidemment sa présence a compté dans ma décision ».
« Je suis content d’être là »
Arrivé ce jeudi à Marignane avant de s'engager avec l'OM, Hamed Traoré a également expliqué : « C’est un grand club, un club qui me voulait. Je suis content d’être là. Maintenant j’espère aider l’équipe, prendre le plus de plaisir possible, et essayer d’atteindre nos objectifs ».