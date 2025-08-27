Mercato : Le Paris FC lui fait une proposition impossible à refuser !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir joué 3 saisons au PSG, Kevin Trapp vient de faire son grand retour dans la capitale française. En effet, cet été, le gardien international allemand a été transféré… au Paris FC. Arrivé en provenance de l’Eintracht Francfort, Trapp retrouve une ville qu’il connait donc très bien et dont il est tombé amoureux. Forcément, refuser la proposition du PFC était impossible.

Promu en Ligue 1, le Paris FC veut s’inscrire dans la durée dans l’élite. Pour cela, le club aujourd'hui détenu par la famille Arnault a misé sur l’expérience lors de ce mercato estival. Après avoir recruté Moses Simon, le PFC vient de s’offrir Kevin Trapp. A 35 ans, le gardien allemand est arrivé de l’Eintracht Francfort mais ne devrait pas avoir trop de mal à s’adapter lui qui connait bien la Ligue 1 et Paris pour avoir joué 3 saisons au PSG entre 2015 et 2018.

« C’était parfait pour moi » De retour à Paris mais avec le Paris FC, Kevin Trapp s’est exprimé sur sa décision de s’engager avec le club promu en Ligue 1. Pour les médias du PFC, l’Allemand a notamment confié que toutes les conditions étaient réunies pour dire oui à la proposition : « J’ai appris à adorer cette ville. C’est pour moi peut-être la plus belle ville du monde. Peu importe où tu vas c’est joli. J’ai toujours gardé des contacts ici à Paris donc je n’ai jamais arrêté de parler aux gens ici. J’ai gardé mon appartement. Donc même pendant les 7 ans que je suis parti, j’ai toujours eu un rapport avec cette ville, avec les gens ici. Continuer à vivre des bons moments dans cette ville, bien sûr que c’était une des raisons pour dire ok. Le paquet, le total de revenir à Paris avec ce projet, ce club qui est en train de grandir, l’équipe et en plus la ville de Paris, c’était parfait pour moi ».