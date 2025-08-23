Succession de Rabiot : Le choix de l’OM qui le fait exploser en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC, Pascal Dupraz a vivement critiqué la décision de l’OM de se séparer d’Adrien Rabiot, à la suite de sa violente altercation avec Jonathan Rowe la semaine dernière après la défaite à Rennes (1-0). Selon lui, remplacer sportivement l’international français sera très compliqué pour le club marseillais, dont la saison est d’ores et déjà plombée.

À en croire Pascal Dupraz, l’OM aura énormément de mal à se relever de l’affaire Adrien Rabiot. Très critique envers le choix de la direction olympienne de se séparer du milieu de terrain international français, il considère que la saison de Marseille, qui vient à peine de commencer, est d’ores et déjà plombée et que le remplacer sportivement est quasiment impossible.

« Vous allez m’expliquer comment on va faire pour remplacer sportivement Rabiot ? » « L’affaire Rabiot va plomber la saison de l’OM ? Oui, immanquablement. Comment faire pour se mettre le feu, se lester de plomb ? C'est la solution Olympique de Marseille, après ce match manqué à Rennes et cette altercation. J'ai lu et écouté que c'était Tyson Fury versus Rabiot, comme si Rabiot faisait peur à tout le monde. J'ai du mal à piger. Une bagarre “inouïe” ? Je n'avais jamais entendu cet adjectif pour une bagarre, je ne comprends pas », a déclaré Pascal Dupraz dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC. « Vous allez m’expliquer comment on va faire pour remplacer sportivement Rabiot ? C'était un joueur important de l'OM et qui a accepté de venir à Marseille alors qu'il est ancien du PSG et qui avait instauré une relation d'amour avec son public tant il était vanté par ses dirigeants et son entraîneur. Il était cadre, ça, c’est le coach qui l’avait proclamé. »