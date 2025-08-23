Départ de Donnarumma : Le PSG fait fuiter sa prochaine destination ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Poussé vers la sortie, Gianluigi Donnarumma a fait ses adieux aux supporters du PSG ce vendredi soir, après la victoire contre Angers. Alors Manchester City semble en pole position pour l'accueillir, en cas de départ d’Ederson, d'autres clubs de Premier League restent en embuscade avant la clôture du mercato.

Gianluigi Donnarumma a connu une fin de soirée riche en émotion ce vendredi au Parc des Princes, peu après la présentation au public des cinq trophées remportés par le PSG en cette année 2025. Motivé par ses partenaires, à l’instar de Marquinhos et Achraf Hakimi, l’Italien s’est présenté face au virage Auteuil pour une dernière communion avec le public, lui qui est poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat.

Donnarumma a plusieurs touches en Angleterre Donnarumma a donc pu faire ses adieux aux supporters du PSG, sans savoir encore où il évoluera cette saison. Un accord existe entre le joueur et Manchester City, qui doit débord se séparer d’Ederson, pisté par Galatasaray. Un dossier qui tarde à avancer. Mais d’autres formations de Premier League sont intéressées par Donnarumma a fait savoir le PSG à L’Équipe.