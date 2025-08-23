Transfert surprise au PSG : Luis Enrique vend la mèche !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la victoire obtenue face à Angers (1-0) vendredi soir, Luis Enrique a été interrogé sur la situation de Khalil Ayari. Jeune ailier âgé de 20 ans, il a été mis à l’essai avec l’équipe U23 du PSG, avec qui il a disputé trois matchs amicaux. Un sujet sur lequel n’a pas souhaité s’étendre le technicien espagnol.

Testé par le PSG avec son équipe U23, Khalil Ayari (20 ans) a eu l’occasion de se montrer lors de trois matchs amicaux, face au Havre, Nice et Rennes. L’ailier du Stade Tunisien a fait une belle impression et, comme indiqué par Foot Mercato, son profil plait beaucoup à Luis Campos.

Un transfert au PSG pour Ayari ? Le PSG pourrait alors décider de le recruter dans le cadre d’un transfert estimé à un peu plus de 1M€, avec pour objectif de l’intégrer à l’équipe U23 dans un premier temps. Après la victoire du club de la capitale vendredi soir lors de la réception d’Angers (1-0), Luis Enrique a justement été interrogé sur Khalil Ayari.