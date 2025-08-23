Transfert de Donnarumma : C’est la panique au PSG !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des leaders de l’équipe, Gianluigi Donnarumma est poussé vers la sortie à moins d’un an de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Ce vendredi, lors de la rencontre de Ligue 1 face au SCO Angers (1-0), il a d’ailleurs fait ses adieux aux supporters parisiens présents au Parc des Princes.

Une page va se tourner à Paris. Arrivé en 2021, Gianluigi Donnarumma n’est plus le bienvenu, avec Lucas Chevalier qui lui a déjà pris sa place dans les cages du PSG. Face aux difficultés rencontrées pour sa prolongation de contrat, les dirigeants ont en effet décidé de le vendre, pour ne pas revivre un épisode à la Kylian Mbappé.

« Je comprends que c'est un moment spécial pour Gigio » Comme pour confirmer son départ prochain, l’international italien a salué les supporters du PSG ce vendredi soir, ce qui semble avoir particulièrement touché son coach. « C'est toujours joli de voir le soutien des supporters. Je comprends que c'est un moment spécial pour Gigio et c'est difficile pour tous de digérer ça mais c'est joli de voir ce sentiment de confiance et de reconnaissance. Et c'est toujours beau de voir ça » a déclaré Luis Enrique, lors de la conférence de presse qui a suivi la victoire contre le SCO Angers.