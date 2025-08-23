Mercato : Le coup de pression du PSG pour son prochain transfert

Alors qu’on parle de lui en Serie A, avec un retour à la Juventus, Randal Kolo Muani est toujours au Paris Saint-Germain. Et les négociations se seraient grandement compliquées ces dernières heures, avec la presse italienne qui laisse entendre que l’attaquant français pourrait bien ne jamais revenir à Turin.
Après une période très compliquée, Randal Kolo Muani a retrouvé le sourire à la Juventus. Et depuis la fin de son prêt, en Italie on ne parle que de son retour, avec Igor Tudor qui voudrait l’avoir à nouveau sous ses ordres. Mais les dernières indiscrétions sur ce sujet n’augurent rien de bon...
Le PSG réclame plus de 60M€
Ce samedi, La Gazzetta dello Sport jette un gros coup de froid sur l’avenir de Kolo Muani, annonçant que son retour à la Juventus se serait grandement compliqué. Le PSG aurait en effet décidé d’augmenter le prix, passant à 60 ou 70M€, des montants beaucoup trop importants pour les Bianconeri, qui envisageraient sérieusement des pistes alternatives.
La Juventus prête à lâcher Kolo Muani
D’après les informations du quotidien italien, le PSG aurait durci le ton en annonçant que la Juventus devra se plier aux conditions fixées, sans aucune négociation possible. Et alors qu’à Turin on a espéré tout l'été pouvoir trouver une solution pour Randal Kolo Muani, pour la première fois la situation semble être désespérée, avec un réel risque d’échec qui se dessinerait donc.