Mercato : Le coup de pression du PSG pour son prochain transfert

Axel Cornic

Alors qu’on parle de lui en Serie A, avec un retour à la Juventus, Randal Kolo Muani est toujours au Paris Saint-Germain. Et les négociations se seraient grandement compliquées ces dernières heures, avec la presse italienne qui laisse entendre que l’attaquant français pourrait bien ne jamais revenir à Turin.

Après une période très compliquée, Randal Kolo Muani a retrouvé le sourire à la Juventus. Et depuis la fin de son prêt, en Italie on ne parle que de son retour, avec Igor Tudor qui voudrait l’avoir à nouveau sous ses ordres. Mais les dernières indiscrétions sur ce sujet n’augurent rien de bon...

Le PSG réclame plus de 60M€ Ce samedi, La Gazzetta dello Sport jette un gros coup de froid sur l’avenir de Kolo Muani, annonçant que son retour à la Juventus se serait grandement compliqué. Le PSG aurait en effet décidé d’augmenter le prix, passant à 60 ou 70M€, des montants beaucoup trop importants pour les Bianconeri, qui envisageraient sérieusement des pistes alternatives.