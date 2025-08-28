OM - Rabiot : La relation qu’il veut retrouver après la rupture

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Écarté et placé sur la piste des transferts par l’OM après sa violente altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot est notamment annoncé dans le viseur de l’AC Milan, mais les négociations avec les Rossoneri n’auraient rien donné. L’international français souhaiterait renouer sa relation avec Roberto De Zerbi et le club marseillais.

Bien qu’il ait été placé sur la liste des transferts la semaine dernière, Adrien Rabiot pourrait finalement rester à l’OM. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, ce serait la volonté de sa mère et agente, malgré l’offre de l’AC Milan, qui lui aurait proposé un contrat d’au moins deux ans avec un salaire entre 5 et 6M€.

Rabiot veut renouer avec De Zerbi et l’OM Une tendance confirmée par Tuttosport, qui indique que mercredi, aucune avancée significative n’aurait été à signaler dans ce dossier. L’AC Milan aurait bien pris contact avec la mère de l’international français (53 sélections), mais la volonté d’Adrien Rabiot serait de renouer sa relation avec Roberto De Zerbi et l’OM, détériorée depuis sa violente altercation avec Jonathan Rowe.