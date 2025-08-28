Mercato - OM : L’offre est partie pour un joueur de l’Algérie !

Alors que la piste menant à Dani Ceballos a capoté au dernier moment, l’OM pourrait revenir à la charge dans le dossier Ismaël Bennacer. Un joueur que l’AC Milan aurait proposé à Bologne en échange de Giovanni Fabbian et de nouveaux contacts seraient prévus entre les deux clubs pour l’international algérien.
Tout est à refaire pour l’OM. Alors qu’un accord avait été trouvé avec le Real Madrid pour Dani Ceballos (29 ans), l’international espagnol (13 sélections) a finalement fait capoter l’opération. En attendant de connaître l’issue du dossier Adrien Rabiot, la direction olympienne est toujours en quête d’un renfort au milieu de terrain.
Toutes les offres de prêt de l’OM refusée
En ce sens, la piste menant à Ismaël Bennacer (27 ans) est évoquée depuis le début de l’été. Comme indiqué par Le 10 Sport, l’AC Milan, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027, privilégie un transfert et a refusé toutes les offres de prêt formulées par l’OM pour l’international algérien (50 sélections).
L’AC Milan a proposé Bennacer à Bologne dans le cadre d’un échange
Dans le même temps, les Rossoneri auraient proposé Ismaël Bennacer à Bologne, dans le cadre d’un échange avec Giovanni Fabbian (22 ans), selon le journaliste de Calciomercato Daniele Longo. D’après Alfredo Pedulla, de nouveaux contacts seraient prévus entre les deux clubs, alors qu’Igor Tudor, entraîneur de la Juventus, apprécierait également son profil.