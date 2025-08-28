Mercato - OM : L’offre est partie pour un joueur de l’Algérie !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la piste menant à Dani Ceballos a capoté au dernier moment, l’OM pourrait revenir à la charge dans le dossier Ismaël Bennacer. Un joueur que l’AC Milan aurait proposé à Bologne en échange de Giovanni Fabbian et de nouveaux contacts seraient prévus entre les deux clubs pour l’international algérien.

Tout est à refaire pour l’OM. Alors qu’un accord avait été trouvé avec le Real Madrid pour Dani Ceballos (29 ans), l’international espagnol (13 sélections) a finalement fait capoter l’opération. En attendant de connaître l’issue du dossier Adrien Rabiot, la direction olympienne est toujours en quête d’un renfort au milieu de terrain.

Toutes les offres de prêt de l’OM refusée En ce sens, la piste menant à Ismaël Bennacer (27 ans) est évoquée depuis le début de l’été. Comme indiqué par Le 10 Sport, l’AC Milan, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027, privilégie un transfert et a refusé toutes les offres de prêt formulées par l’OM pour l’international algérien (50 sélections).