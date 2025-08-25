Transfert de Barcola - PSG : Coup de théâtre annoncé à l’étranger

Courtisé durant l’été par plusieurs grands clubs européens, Bradley Barcola a longtemps été associé à Liverpool et au Bayern Munich. Mais à quelques jours de la fin du mercato estival, les intentions des Reds sont désormais claires : ils ne passeront pas à l’action pour l’ailier parisien, malgré les rumeurs insistantes.
Depuis le début de l’été, le nom de Bradley Barcola circule avec insistance dans la rubrique transferts. Le jeune ailier de 22 ans, qui fait face à une concurrence féroce au PSG, a attiré l’attention de plusieurs cadors européens, notamment le Bayern Munich et Liverpool. Les Reds, en particulier, ont été annoncés comme très intéressés par son profil, au même titre que celui de Malick Fofana (OL).
Liverpool change d'avis
Mais malgré les échos venus d’Angleterre, aucune proposition concrète n’a jamais été formulée, et les rumeurs commencent à s’essouffler. Selon The Times, Liverpool ne compte pas recruter Barcola avant la clôture du mercato. L'entraîneur Arne Slot se dit satisfait de ses options offensives actuelles. Si folie il y a, ce sera pour Alexander Isak (Newcastle), cible prioritaire en attaque.
Le feuilleton est terminé
Par ailleurs, la montée en puissance du jeune Rio Ngumoha (16 ans) a conforté le staff dans l'idée de ne pas recruter un ailier supplémentaire. Avec également le retour en forme de Federico Chiesa, les besoins à ce poste se sont amoindris. Résultat : Barcola ne bougera pas, du moins cet été.