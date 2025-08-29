Transfert de Rabiot : L'énorme coup de théâtre se confirme ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que placé sur la liste des transferts après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot n'a toutefois pas encore trouvé de porte de sortie. Et petit-à-petit, ce qui semblait encore impensable il y a quelques jours est en passe de prendre forme. Après Roberto De Zerbi, Pablo Longoria a ouvert la porte au milieu de terrain de l'OM.

Le 19 août dernier, l'OM lâchait une petite bombe. Quelques jours après la défaite à Rennes, qui avait vu Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se battre dans le vestiaire, le club phocéen officialisait son choix par le biais d'un communiqué : « L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club ». Jonathan Rowe a déjà trouvé une porte de sortie puisqu'il s'est engagé à Bologne, mais Adrien Rabiot est toujours là et le temps presse puisque le mercato fermera ses portes lundi à 20h.

De Zerbi ouvre la porte à Rabiot... Par conséquent, ce qui semblait impensable prend forme. En effet, l'idée de voir Adrien Rabiot rester à l'OM ne paraît plus tout à fait impossible. D'autant plus que Roberto De Zerbi tendait la main à son joueur samedi dernier après la victoire contre le Paris FC (5-2) : « Je ne suis pas la personne qui ferme les portes, à personne. Je ne suis pas le seul à décider. Au contraire, c'est d'abord le club plus que l'entraîneur qui doit décider. Mais je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire. Pas pour le joueur, mais pour la personne et pour le bien de tous. Au plan humain, plus encore que footballistique. »