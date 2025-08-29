Transfert de Rabiot : L'énorme coup de théâtre se confirme ?

Bien que placé sur la liste des transferts après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot n'a toutefois pas encore trouvé de porte de sortie. Et petit-à-petit, ce qui semblait encore impensable il y a quelques jours est en passe de prendre forme. Après Roberto De Zerbi, Pablo Longoria a ouvert la porte au milieu de terrain de l'OM.
Le 19 août dernier, l'OM lâchait une petite bombe. Quelques jours après la défaite à Rennes, qui avait vu Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se battre dans le vestiaire, le club phocéen officialisait son choix par le biais d'un communiqué : « L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club ». Jonathan Rowe a déjà trouvé une porte de sortie puisqu'il s'est engagé à Bologne, mais Adrien Rabiot est toujours là et le temps presse puisque le mercato fermera ses portes lundi à 20h.
De Zerbi ouvre la porte à Rabiot...
Par conséquent, ce qui semblait impensable prend forme. En effet, l'idée de voir Adrien Rabiot rester à l'OM ne paraît plus tout à fait impossible. D'autant plus que Roberto De Zerbi tendait la main à son joueur samedi dernier après la victoire contre le Paris FC (5-2) : « Je ne suis pas la personne qui ferme les portes, à personne. Je ne suis pas le seul à décider. Au contraire, c'est d'abord le club plus que l'entraîneur qui doit décider. Mais je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire. Pas pour le joueur, mais pour la personne et pour le bien de tous. Au plan humain, plus encore que footballistique. »
... Longoria aussi !
Et alors que Roberto De Zerbi semblait un peu esseulé dans ce dossier, Pablo Longoria s'est aligné sur la position de son entraîneur. En marge du tirage au sort de la Ligue des champions, le président de l'OM a effectivement ouvert la porte à Adrien Rabiot : « C'est toujours la question d'actualité. On doit être très clair : dans le club, tout le monde me connaît depuis des années. La porte de mon bureau est toujours ouverte aux joueurs, pour Adrien Rabiot ou le reste des joueurs. Qu'ils soient vers la sortie ou non. La chose la plus importante, c'est de se parler comme des adultes, d'avoir des discussions sincères. Parler, juste parler. Tous les joueurs de notre effectif sous contrat savent que ma porte est ouverte. En ce moment, il est sous contrat avec l'OM et tant que le mercato est ouvert, il y a encore des possibilités. »
Selon vous, Adrien Rabiot va-t-il rester à l'OM ?