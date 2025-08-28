OM : «C’est la bêtise de sa vie», le transfert qui le rend fou !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille a été pris à contre-pied. Et Pablo Longoria le premier. Le président du club phocéen a été interrogé par El Chiringuito mercredi soir et a fait part de son fatalisme au sujet de cette opération. Mohamed Henni, supporter de l’OM, a enragé sur ses réseaux sociaux.

Mercredi soir, Pablo Longoria a rencontré des journalistes d’El Chiringuito dans la rue. Ces derniers lui ont demandé de partager son ressenti sur le feuilleton Dani Ceballos qui a tourné au vinaigre. « On était vraiment intéressés (par Ceballos), vraiment, mais bon, il y a des circonstances qu’on ne peut pas contrôler en tant que club. Mais comme toujours, le Real Madrid a fait preuve de classe, et s’est toujours bien comporté ». Alors que l’OM semblait être destiné à boucler le recrutement en prêt avec option d’achat de 15M€ du milieu de terrain de 29 ans de la Casa Blanca, le transfert a totalement capoté en raison du refus final du joueur de rejoindre l’Olympique de Marseille.

«Il vient de dire non à l’OM pour signer au Betis Séville» Vidéaste marseillais qui a le cœur qui bat pour l’OM comme il ne cesse de le démontrer sur ses réseaux sociaux, Mohamed Henni s’était enflammé à la lecture des informations de RMC Sport mercredi midi, le média annonçant l’accord total entre les parties. Avant que le ciel ne tombe sur la tête des dirigeants et supporters de l’Olympique de Marseille. La réticence de Ceballos de venir au club a particulièrement agacé Mohamed Henni. « C’est quoi ce coup de clim. J’ai envie de prendre mon zizi, de le tirer, de l’entourer autour de mon cou et de m’étrangler avec. Ceballos, c’est ce bolosse. Il vient de dire non à l’OM pour signer au Betis Séville. C’est la bêtise de sa vie. Et en plus il se dit quoi ? « en allant à l’OM (ndlr rectification : en Ligue 1), ma carrière ferait un pas en arrière ». Tu as une carrière toi ? Tu as fait quoi dans ta vie à part jouer au Real Madrid ? Tant mieux que tu ne viens pas à l’OM. Parce que je tiens à préciser que Dani Ceballos, c’est le joueur le plus nul du Real Madrid ».