L'OM annonce un Ballon d'Or au PSG !

Dans trois semaines, le suspens prendra fin et Ousmane Dembélé saura s'il obtient son premier Ballon d'Or. En concurrence avec Lamine Yamal, le numéro 10 du PSG a l'avantage d'avoir remporté la Ligue des champions. D'ailleurs, même Pablo Longoria, président de l'OM, estime que c'est un Parisien qui doit remporter le Ballon d'Or.
Le 22 septembre prochain, la cérémonie de la remise du Ballon d'Or sera particulièrement suivie par les supporters du PSG. Et pour cause, grâce à la victoire en Ligue des champions, un Parisien a de grandes chances de remporter le trophée individuel le plus convoité. Néanmoins, alors qu'Ousmane Dembélé apparaît comme le grand favori, l'Espagne pousse pour Lamine Yamal.
Longoria avoue qu'un joueur du PSG doit gagner le Ballon d'Or
Interrogé à ce sujet en marge du tirage au sort de la Ligue des champions, Pablo Longoria a donné son avis. « Je donnerais le Ballon d'Or à quelqu'un qui a remporté la Ligue des Champions, mais je ne parlerai pas du PSG publiquement », a confié le président de l'OM au micro de Movistar+.
Dembélé conscient d'être un des favoris
Par conséquent, même aux yeux de Pablo Longoria Ousmane Dembélé semble être le favori dans la course au Ballon d'Or. Et le numéro 10 du PSG évoquait d'ailleurs son statut ces derniers jours au micro de FourFourTwo : « C’est normal d’être considéré comme l’un des favoris pour le trophée. Pour un trophée individuel, il n’y a rien de mieux pour un footballeur. C’est le Saint Graal du football. Quand on voit toutes les légendes qui l’ont remporté, c’est exceptionnel ».