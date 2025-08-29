L'OM annonce un Ballon d'Or au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans trois semaines, le suspens prendra fin et Ousmane Dembélé saura s'il obtient son premier Ballon d'Or. En concurrence avec Lamine Yamal, le numéro 10 du PSG a l'avantage d'avoir remporté la Ligue des champions. D'ailleurs, même Pablo Longoria, président de l'OM, estime que c'est un Parisien qui doit remporter le Ballon d'Or.

Le 22 septembre prochain, la cérémonie de la remise du Ballon d'Or sera particulièrement suivie par les supporters du PSG. Et pour cause, grâce à la victoire en Ligue des champions, un Parisien a de grandes chances de remporter le trophée individuel le plus convoité. Néanmoins, alors qu'Ousmane Dembélé apparaît comme le grand favori, l'Espagne pousse pour Lamine Yamal.

Longoria avoue qu'un joueur du PSG doit gagner le Ballon d'Or Interrogé à ce sujet en marge du tirage au sort de la Ligue des champions, Pablo Longoria a donné son avis. « Je donnerais le Ballon d'Or à quelqu'un qui a remporté la Ligue des Champions, mais je ne parlerai pas du PSG publiquement », a confié le président de l'OM au micro de Movistar+.