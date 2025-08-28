PSG : Les soirées de folie vécues par Ousmane Dembélé !

La saison dernière a été exceptionnelle pour le PSG. En effet, le club de la capitale a remporté sa première Ligue des Champions et Ousmane Dembélé n'oubliera pas de sitôt cela. Le numéro 10 parisien a d'ailleurs vécu certaines folles soirées lors de cette campagne européenne, à commencer face à l'Inter Milan en finale.
Le Qatar aura donc dû attendre 14 ans pour voir le PSG remporter sa première Ligue des Champions. Sans véritable star, Luis Enrique a trouvé la bonne formule et ça a impressionné l'Europe entière. Les Parisiens ont ainsi roulé sur tout le monde, y compris en finale face à l'Inter Milan. Une claque cinglante (5-0) qui restera dans la mémoire d'Ousmane Dembélé.
« Mon meilleur souvenir »
Cette soirée de la finale de la Ligue des Champions a donc été magique pour le PSG. Un souvenir à propos duquel Ousmane Dembélé a confié dans un entretien pour Le Monde : « La finale face à l'Inter reste mon meilleur souvenir. Comme un peu tout le monde. Une victoire 5 à 0, à ce stade de la compétition, ce n’est pas tous les ans ! Du début jusqu’à la fin, l’équipe a joué un match incroyable. C’est vraiment ce soir-là que j’ai vécu les plus belles émotions de la saison ».
« C'était exceptionnel »
Outre cette soirée contre l'Inter Milan, Ousmane Dembélé a également été par les rencontres face à Liverpool et Arsenal. « L’autre plus beau moment a été la qualification face à Liverpool. C’était exceptionnel. Ainsi que les deux matchs face à Arsenal, en demi-finales ».