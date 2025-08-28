PSG : Les soirées de folie vécues par Ousmane Dembélé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison dernière a été exceptionnelle pour le PSG. En effet, le club de la capitale a remporté sa première Ligue des Champions et Ousmane Dembélé n'oubliera pas de sitôt cela. Le numéro 10 parisien a d'ailleurs vécu certaines folles soirées lors de cette campagne européenne, à commencer face à l'Inter Milan en finale.

Le Qatar aura donc dû attendre 14 ans pour voir le PSG remporter sa première Ligue des Champions. Sans véritable star, Luis Enrique a trouvé la bonne formule et ça a impressionné l'Europe entière. Les Parisiens ont ainsi roulé sur tout le monde, y compris en finale face à l'Inter Milan. Une claque cinglante (5-0) qui restera dans la mémoire d'Ousmane Dembélé.

« Mon meilleur souvenir » Cette soirée de la finale de la Ligue des Champions a donc été magique pour le PSG. Un souvenir à propos duquel Ousmane Dembélé a confié dans un entretien pour Le Monde : « La finale face à l'Inter reste mon meilleur souvenir. Comme un peu tout le monde. Une victoire 5 à 0, à ce stade de la compétition, ce n’est pas tous les ans ! Du début jusqu’à la fin, l’équipe a joué un match incroyable. C’est vraiment ce soir-là que j’ai vécu les plus belles émotions de la saison ».