PSG - Le Ballon d’or pour Dembélé : Le message qui va faire bondir le Barça !

Le Ballon d’or promis à Ousmane Dembélé ? Avec le PSG, le champion du monde a notamment ajouté la Supercoupe d’Europe et la Ligue des champions à son palmarès. En compilant cela à ses performances individuelles au Paris Saint-Germain, il devrait être l’heureux élu de cette édition 2025 selon Sergio Busquets, ex-joueur du FC Barcelone où l’on milite pour que Lamine Yamal ou Raphinha soient sacrés.

Au FC Barcelone, tout le monde est clair sur l’identité du vainqueur du Ballon d’or 2025. Lamine Yamal ou au moins Raphinha si le numéro 10 du club culé n’est pas le lauréat de cette édition. Cependant, d’un point de vue palmarès, les joueurs du Barça qui ont tout de même signé un triplé national ont fait moins bien qu’Ousmane Dembélé et le PSG sacrés champions d’Europe et Super champions d’Europe.

«J’espère qu’il pourra gagner le Ballon d’or» Avec ses 35 buts sous le maillot du PSG la saison passée, Ousmane Dembélé est amené à être élu Ballon d’or 2025 du point de vue de Sergio Busquets. « Concernant Ousmane Dembélé, je suis très heureux que tout se soit bien passé pour lui. J’aurais aimé que le Barça remporte la LDC, mais comme cela n’a pas été possible. Il est clair qu’avec le staff et les coéquipiers qui ont joué avec moi et qui sont maintenant au PSG, je me suis réjoui pour eux et d’avoir pu les retrouver lors de la Coupe du monde des clubs. Il a fait une excellente saison, il a été un peu blessé, mais il a été bien meilleur que les autres années et plus régulier. Et nous savons quel joueur il est, la différence qu’il fait, ce qu’il peut faire et j’espère qu’il pourra gagner le Ballon d’or ».