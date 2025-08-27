Daniel Riolo pris d'un moment de panique, la grande inquiétude avec les stars du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison dernière, le PSG avait réussi éviter les blessures au cours d'un exercice éreintant. Le club de la capitale pourrait-il connaitre une nouvelle situation similiare alors que les corps des Parisiens ont été mis à rude épreuve et vont encore l'être ? Daniel Riolo croise les doigts pour que les pépins ne soient pas trop nombreux au PSG, craignant le pire si cela venait à arriver.

Après une saison dernière interminable, les joueurs du PSG ont pu profiter de quelques semaines de vacances. De quoi se reposer suffisamment avant un nouvel exercice qui s'annonce tout aussi épuisant ? Les corps des Parisiens vont à nouveau souffrir, ce qui fait craindre le pire avec de grosses blessures. Alors que le PSG avait été épargné par cela la saison dernière, Daniel Riolo a fait part de son inquiétude.

« Le seul truc qui peut m'inquiéter, voire me mettre en panique... » Lors de L'After Foot, Daniel Riolo a évoqué ce risque de blessure qui menace le PSG et ses stars. Paniquant à ce propos, il a notamment confié : « Le seul truc qui peut m'inquiéter, voire me mettre en panique parce que ça arrive dans d'autres clubs, c'est que le PSG a été épargné par les blessures ».