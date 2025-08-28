Zidane au PSG : Un Marseillais balance en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, Laurent Blanc a officié pendant trois saisons en tant qu’entraîneur malgré son passif chez le rival de l’OM pendant sa carrière de joueur. Natif de Marseille et originaire de la cité phocéenne sans être passé par le club de la ville, Zinedine Zidane était pressenti pour émuler Blanc en 2022, sans succès. Et quand bien même cette opération aurait eu lieu, cela n’aurait pas déranger Samir Nasri le moins du monde.

Zinedine Zidane a longtemps été la signature rêvée des propriétaires qataris du PSG pour prendre les rênes de l’équipe première parisienne. Malgré les vives rumeurs au fil des années, la légende du football français affiliée à Marseille de par ses origines n’a jamais accepté la moindre offre soumise par le Paris Saint-Germain.

Le Qatar a rêvé de Zidane pour le PSG Zinedine Zidane a longtemps été la signature rêvée des propriétaires qataris du PSG pour prendre les rênes de l’équipe première parisienne. Malgré les vives rumeurs au fil des années, la légende du football français affiliée à Marseille de par ses origines n’a jamais accepté la moindre offre soumise par le Paris Saint-Germain.

Fake news pour Zidane A la fin de la saison 2021/2022 et dans le cadre de la succession de Mauricio Pochettino, beaucoup de supporters du PSG se sont mis à imaginer Zinedine Zidane reprendre le flambeau. Il faut dire que la presse française attisait leurs ardeurs en affirmant qu’un rapprochement concret entre les parties avait eu lieu et que la venue de Zidane était en passe d’être bouclée. Ce que le10sport.com démentait dès le 10 juin 2022, assurant que la piste menant à Christophe Galtier était de plus en plus chaude du côté du PSG. Ce qui s’est réalisé finalement.

«J’aurais mal vécu que Zidane prenne le PSG il y a 3 ans ? Non. Je l’aurais compris ? Oui» De par ses racines marseillaises et la rivalité existante entre l’OM et le PSG, Zinedine Zidane aurait-il été un paria pour les supporters de l’Olympique de Marseille. Ex-joueur du club, Samir Nasri a totalement démonté cette idée. « J’aurais mal vécu que Zidane prenne le PSG il y a 3 ans ? Non. Je l’aurais compris ? Oui. Ce n’est pas pareil. Il est Marseillais, il n’y a pas de problème. Mais il n’a pas joué à l’OM. C’est entraîneur. On va aussi en vouloir à Laurent Blanc parce qu’il a entraîné le PSG après avoir joué à Marseille ? Non ».