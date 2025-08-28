Zaïre-Emery - PSG : Il annonce la fin ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désormais cantonné à un rôle de remplaçant de luxe au PSG, Warren Zaïre-Emery peine à retrouver son meilleur niveau depuis quelques mois. Et Daniel Riolo craint d’ailleurs que le jeune milieu de terrain parisien n’ait déjà atteint ses limites et a pointé du doigt le rendement de Zaïre-Emery dans l’After Foot.

Barré par les présences de Vitinha, Fabian Ruiz et João Neves dans l’entrejeu du PSG, Warren Zaïre-Emery peine à remonter la pente depuis son retour de blessure et a même perdu sa place en équipe de France. Malgré cette tendance, les dirigeants du PSG ont décidé de ne recruter personne cet été au milieu de terrain, mais Daniel Riolo semble estimer qu’il s’agit d’une erreur puisqu’il ne croit plus trop au retour de Zaïre-Emery au plus haut niveau comme il l’a confié mardi soir dans l’After Foot, sur RMC Sport.

« Je n’y crois pas pour Zaïre-Emery » « La seule question qu'il faut poser, elle est à l'entraîneur : est-ce qu'il sent oui ou non que l'envie et la faim de son équipe est la même ? S'il sent que mentalement les mecs sont toujours frais et qu'ils ont toujours cette envie, je ne vois pas de problème. Là où je peux voir un problème, c'est dans le trio au milieu de terrain. S'il y en a un qui se blesse, qui vient pour remplacer et sera au même niveau ? Je n'y crois pas pour Zaïre-Emery », indique Riolo.