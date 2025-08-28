«Quand je suis arrivé au PSG...», Ousmane Dembélé annonce une révolution !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C'est à l'été 2023 que le PSG avait décidé de débourser 50M€ pour s'offrir Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone. Mais voilà qu'entre son arrivée et aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé pour le numéro 10 parisien. Dembélé a notamment révélé l'une des révolutions le concernant : le fait d'être devenu un leader au PSG.

La saison dernière, on prédisait le pire pour le PSG suite au départ de Kylian Mbappé. Ça a été tout le contraire puisque le club de la capitale a réalisé la meilleure saison de son histoire avec notamment sa première Ligue des Champions. Pour y arriver, Luis Enrique a pu s'appuyer sur des cadres exemplaires à l'instar d'Ousmane Dembélé. Le numéro 10 du PSG a su parfaitement endosser ce costume de leader, ce qu'il n'était pas au moment de débarquer en provenance du FC Barcelone à l'été 2023.

« Comme je suis l’un des plus anciens du vestiaire... » Devenu leader du PSG, Ousmane Dembélé a donc connu une véritable révolution au cours des derniers mois. Un changement à propos duquel il a notamment confié dans un entretien accordé au Monde : « Ce n’était pas forcément le cas quand je suis arrivé au PSG, mais depuis l’an dernier, comme il y a énormément de jeunes et que je suis l’un des plus anciens du vestiaire, je fais partie des leaders de l’équipe ».