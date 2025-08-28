«Quand je suis arrivé au PSG...», Ousmane Dembélé annonce une révolution !

C'est à l'été 2023 que le PSG avait décidé de débourser 50M€ pour s'offrir Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone. Mais voilà qu'entre son arrivée et aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé pour le numéro 10 parisien. Dembélé a notamment révélé l'une des révolutions le concernant : le fait d'être devenu un leader au PSG.
La saison dernière, on prédisait le pire pour le PSG suite au départ de Kylian Mbappé. Ça a été tout le contraire puisque le club de la capitale a réalisé la meilleure saison de son histoire avec notamment sa première Ligue des Champions. Pour y arriver, Luis Enrique a pu s'appuyer sur des cadres exemplaires à l'instar d'Ousmane Dembélé. Le numéro 10 du PSG a su parfaitement endosser ce costume de leader, ce qu'il n'était pas au moment de débarquer en provenance du FC Barcelone à l'été 2023.
« Comme je suis l’un des plus anciens du vestiaire... »
Devenu leader du PSG, Ousmane Dembélé a donc connu une véritable révolution au cours des derniers mois. Un changement à propos duquel il a notamment confié dans un entretien accordé au Monde : « Ce n’était pas forcément le cas quand je suis arrivé au PSG, mais depuis l’an dernier, comme il y a énormément de jeunes et que je suis l’un des plus anciens du vestiaire, je fais partie des leaders de l’équipe ».
« C’est un rôle que j’aime bien »
« Le coach m’a beaucoup conseillé de montrer l’exemple. C’est un rôle que j’aime bien et que je vais essayer de continuer à jouer », a ensuite expliqué Ousmane Dembélé à propos de ce rôle qu'il a endossé au cours des derniers mois au PSG.