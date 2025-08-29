OM - Départ de Rabiot : La presse italienne en remet une couche !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Interrogé à son sujet jeudi en conférence de presse, Massimiliano Allegri a assuré qu’il n’avait pas été en contact avec Adrien Rabiot récemment et que ce dernier était un joueur de l’OM. Pourtant, en coulisses, le technicien italien aurait bel et bien demandé aux dirigeants de l’AC Milan de recruter l’international français.

Si plusieurs clubs sont intéressés, comme Aston Villa et Tottenham, un en particulier semble vouloir essayer de s’attacher les services d’Adrien Rabiot. La presse italienne indiquait jeudi que les négociations difficiles avec la mère et agente du milieu de terrain de l’OM n’avaient rien donné, mais l’AC Milan pourrait tout de même tenter sa chance dans les derniers jours du mercato.

Allegri insiste pour Rabiot « J'apprécie Adrien Rabiot en tant que joueur, nous avons une bonne relation car nous avons passé du temps ensemble à la Juventus... mais nous ne nous sommes pas parlés récemment. C’est un joueur de l'Olympique de Marseille », a répondu Massimiliano Allegri jeudi en conférence de presse lorsqu’il a été interrogé à propos d’Adrien Rabiot. Mais d’après les informations du journaliste Alfredo Pedulla, le technicien italien aurait pourtant demandé aux dirigeants de l’AC Milan de recruter l’international français (53 sélections).