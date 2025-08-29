OM - Départ de Rabiot : La presse italienne en remet une couche !

Interrogé à son sujet jeudi en conférence de presse, Massimiliano Allegri a assuré qu’il n’avait pas été en contact avec Adrien Rabiot récemment et que ce dernier était un joueur de l’OM. Pourtant, en coulisses, le technicien italien aurait bel et bien demandé aux dirigeants de l’AC Milan de recruter l’international français.
Si plusieurs clubs sont intéressés, comme Aston Villa et Tottenham, un en particulier semble vouloir essayer de s’attacher les services d’Adrien Rabiot. La presse italienne indiquait jeudi que les négociations difficiles avec la mère et agente du milieu de terrain de l’OM n’avaient rien donné, mais l’AC Milan pourrait tout de même tenter sa chance dans les derniers jours du mercato.
Allegri insiste pour Rabiot
« J'apprécie Adrien Rabiot en tant que joueur, nous avons une bonne relation car nous avons passé du temps ensemble à la Juventus... mais nous ne nous sommes pas parlés récemment. C’est un joueur de l'Olympique de Marseille », a répondu Massimiliano Allegri jeudi en conférence de presse lorsqu’il a été interrogé à propos d’Adrien Rabiot. Mais d’après les informations du journaliste Alfredo Pedulla, le technicien italien aurait pourtant demandé aux dirigeants de l’AC Milan de recruter l’international français (53 sélections).
« La porte de mon bureau est toujours ouverte aux joueurs »
Les Rossoneri auraient reconsidéré la question ces dernières heures, sous l’impulsion de leur entraîneur, qui insisterait pour qu’ils attirent Adrien Rabiot, même si d’autres pistes seraient explorées en parallèle afin de satisfaire Massimiliano Allegri. La situation du milieu de terrain âgé de 30 ans est toujours floue et difficile de savoir quelles sont les réelles intentions de l’OM, qui l’a placé sur la liste des transferts, avant que Roberto De Zerbi n’ouvre la porte à une réintégration samedi après la victoire face au Paris FC (5-2). « C'est toujours la question d'actualité. On doit être très clair : dans le club, tout le monde me connaît depuis des années. La porte de mon bureau est toujours ouverte aux joueurs. Qu'ils soient vers la sortie ou non. La chose la plus importante, c'est de se parler comme des adultes, d'être sincères », a confié Pablo Longoria jeudi en marge du tirage au sort de la Ligue des champions.