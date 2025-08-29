Transfert d’un attaquant : L’OM sur le point de boucler un gros dossier ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si le LOSC, par la voix de son président, Olivier Létang, a annoncé qu’il y avait de fortes chances qu’il ne parte pas d’ici à la fermeture du marché des transferts, Edon Zhegrova de son côté semble toujours penser à un départ. L’ailier âgé de 26 ans aurait quasiment trouvé un accord avec l’OM pour un contrat de cinq ans.

Arrivé jeudi à Marseille, Hamed Junior Traoré (25 ans) est en passe de s’engager avec l’OM. Un accord a été avec Bournemouth pour un transfert estimé à environ 7M€ avec une clause de 50% à la revente pour les Cherries. L’international ivoirien (10 sélections) va donc retrouver Roberto De Zerbi, « un grand coach » qu'il a connu à Sassuolo et dont la présence a compté dans sa décision.

Accord quasiment trouvé entre l’OM et Zhegrova Dans le même temps, l’OM aurait avancé dans un autre dossier, celui d’Edon Zhegrova (26 ans). En effet, d’après les informations de Foot Mercato, un accord aurait quasiment été trouvé avec l’international kosovar (34 sélections) pour un contrat de cinq ans, jusqu’en juin 2030, mais il manque encore celui avec le LOSC.