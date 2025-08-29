Transfert d’un attaquant : L’OM sur le point de boucler un gros dossier ?

Si le LOSC, par la voix de son président, Olivier Létang, a annoncé qu’il y avait de fortes chances qu’il ne parte pas d’ici à la fermeture du marché des transferts, Edon Zhegrova de son côté semble toujours penser à un départ. L’ailier âgé de 26 ans aurait quasiment trouvé un accord avec l’OM pour un contrat de cinq ans.
Arrivé jeudi à Marseille, Hamed Junior Traoré (25 ans) est en passe de s’engager avec l’OM. Un accord a été avec Bournemouth pour un transfert estimé à environ 7M€ avec une clause de 50% à la revente pour les Cherries. L’international ivoirien (10 sélections) va donc retrouver Roberto De Zerbi, « un grand coach » qu'il a connu à Sassuolo et dont la présence a compté dans sa décision.
Accord quasiment trouvé entre l’OM et Zhegrova
Dans le même temps, l’OM aurait avancé dans un autre dossier, celui d’Edon Zhegrova (26 ans). En effet, d’après les informations de Foot Mercato, un accord aurait quasiment été trouvé avec l’international kosovar (34 sélections) pour un contrat de cinq ans, jusqu’en juin 2030, mais il manque encore celui avec le LOSC.
« Ma position est qu’Edon reste avec nous cette saison »
« La porte était peut-être un peu plus ouverte qu’aujourd’hui. Ma position est qu’Edon reste avec nous cette saison. À l’heure actuelle, je n’ai pas reçu d’offre », déclarait Olivier Létang vendredi dernier en conférence de presse. À noter qu’Edon Zhegrova a récemment obtenu un passeport albanais et n’occuperait donc pas une place d’extracommunautaire.