Signature à l’OM : Les retrouvailles qui va régaler De Zerbi !

Ils sont désormais sept à avoir renforcer les rangs de l’Olympique de Marseille pendant cette intersaison. Hamed Junior Traoré a suivi les traces de Timothy Weah et retrouvera donc Roberto De Zerbi, son ancien coach croisé à Sassuolo avant son transfert conclu entre l’OM et Bournemouth pour 7,5M€.

Il a dégoûté les supporters marseillais la saison passée lors de son prêt à l’AJ Auxerre en battant l’OM 6-1 au cumulé des deux matchs de Ligue 1. Hamed Junior Traoré, international ivoirien de 25 ans, va à présent mettre le feu à l’Orange Vélodrome en tant que joueur de l’Olympique de Marseille.

«Un club qui me voulait» Ce jeudi, l’attaquant latéral a atterri à l’aéroport de Marignane dans le cadre de son transfert à 7,5M€ avec une clause de 50 % à la revente négociée avec Bournemouth. L’occasion pour lui de communiquer sa joie d’évoluer à l’Olympique de Marseille. « C’est un grand club, un club qui me voulait. Je suis content d’être là. Maintenant j’espère aider l’équipe, prendre le plus de plaisir possible, et essayer d’atteindre nos objectifs ».