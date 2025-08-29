Signature à l’OM : Les retrouvailles qui va régaler De Zerbi !

Ils sont désormais sept à avoir renforcer les rangs de l’Olympique de Marseille pendant cette intersaison. Hamed Junior Traoré a suivi les traces de Timothy Weah et retrouvera donc Roberto De Zerbi, son ancien coach croisé à Sassuolo avant son transfert conclu entre l’OM et Bournemouth pour 7,5M€.
Il a dégoûté les supporters marseillais la saison passée lors de son prêt à l’AJ Auxerre en battant l’OM 6-1 au cumulé des deux matchs de Ligue 1. Hamed Junior Traoré, international ivoirien de 25 ans, va à présent mettre le feu à l’Orange Vélodrome en tant que joueur de l’Olympique de Marseille.
«Un club qui me voulait»
Ce jeudi, l’attaquant latéral a atterri à l’aéroport de Marignane dans le cadre de son transfert à 7,5M€ avec une clause de 50 % à la revente négociée avec Bournemouth. L’occasion pour lui de communiquer sa joie d’évoluer à l’Olympique de Marseille. « C’est un grand club, un club qui me voulait. Je suis content d’être là. Maintenant j’espère aider l’équipe, prendre le plus de plaisir possible, et essayer d’atteindre nos objectifs ».
«Évidemment, sa présence a compté dans ma décision»
Et qui plus est sous les ordres de Roberto De Zerbi. « De Zerbi ? Cela me fait plaisir de le retrouver, c’est un grand coach. En Italie tout s’était bien passé. Évidemment, sa présence a compté dans ma décision ». a conclu la septième recrue estivale de l’OM.