OM - Rabiot : La surprise annoncée pour son mercato en Angleterre !

Si Jonathan Rowe a rejoint Bologne, Adrien Rabiot lui toujours à l'OM en cette fin de mercato. Placé sur la liste des transferts après la bagarre, le Français avait donc été invité à s'en aller. Mais voilà que tout serait encore possible pour l'avenir de Rabiot. Ainsi, alors que Roberto De Zerbi avait ouvert la porte à une réintégration, ce scénario est confirmé de l'autre côté de la Manche.
Alors que le mercato estival refermera ses portes le 1er septembre, Adrien Rabiot est pour le moment toujours à l'OM. Le club phocéen a pourtant placé le Français sur la liste des transferts. Reste maintenant à lui trouver une porte de sortie. Si on parle beaucoup d'un intérêt du Milan AC, Rabiot pourrait... rester à l'OM.
« Je pense toujours que Rabiot peut rester à l'OM »
Et si Adrien Rabiot était finalement réintégré à l'OM ? Alors que Roberto De Zerbi avait ouvert la porte à cette possibilité, ça semble de plus en plus plausible. En Angleterre, sur Sky Sports, Julien Laurens a même confié à propos du cas Rabiot : « Rabiot est encore sur la liste des transferts à l'OM. Tottenham et West Ham sont intéressés, mais je pense toujours que Rabiot peut rester à l'OM ».
Rabiot va devoir s'excuser !
Tout est donc possible pour Adrien Rabiot. Y compris le voir rester à l'OM et reporter le maillot du club phocéen. Toutefois, pour que cela arrive, l'international français devra ravaler sa fierté. En effet, des excuses sont notamment réclamées à Rabiot, mais celles-ci ne sont toujours pas arrivées. A suivre...