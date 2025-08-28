OM - Rabiot : La surprise annoncée pour son mercato en Angleterre !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Jonathan Rowe a rejoint Bologne, Adrien Rabiot lui toujours à l'OM en cette fin de mercato. Placé sur la liste des transferts après la bagarre, le Français avait donc été invité à s'en aller. Mais voilà que tout serait encore possible pour l'avenir de Rabiot. Ainsi, alors que Roberto De Zerbi avait ouvert la porte à une réintégration, ce scénario est confirmé de l'autre côté de la Manche.

Alors que le mercato estival refermera ses portes le 1er septembre, Adrien Rabiot est pour le moment toujours à l'OM. Le club phocéen a pourtant placé le Français sur la liste des transferts. Reste maintenant à lui trouver une porte de sortie. Si on parle beaucoup d'un intérêt du Milan AC, Rabiot pourrait... rester à l'OM.

« Je pense toujours que Rabiot peut rester à l'OM » Et si Adrien Rabiot était finalement réintégré à l'OM ? Alors que Roberto De Zerbi avait ouvert la porte à cette possibilité, ça semble de plus en plus plausible. En Angleterre, sur Sky Sports, Julien Laurens a même confié à propos du cas Rabiot : « Rabiot est encore sur la liste des transferts à l'OM. Tottenham et West Ham sont intéressés, mais je pense toujours que Rabiot peut rester à l'OM ».