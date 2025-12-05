Transferts : Le PSG tout proche de signer une star !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien milieu de terrain de prestige passé notamment par le FC Barcelone et Manchester City au cours de sa carrière, Yaya Touré a été tout proche d'être transféré... au PSG ! Il raconte sa signature avortée au sein du club de la capitale durant l'été 2004, et a été très en colère que le deal n'aboutisse pas avec le PSG.

Quelle aurait été la carrière de Yaya Touré s'il avait signé au PSG durant le mercato estival 2004 ? L'ancien milieu de terrain ivoirien, qui évoluait à cette époque au sein du club belge de Beveren, figurait sur la short-list du club de la capitale qui n'avait néanmoins pas réussi à trouver un terrain d'entente sur le plan financier pour le transfert de Yaya Touré. Interrogé sur Twitch dans l'émission Zack en roue libre, il se livre sans détour sur son transfert avorté au PSG.

« J’étais très en colère » « Je ne voulais pas aller en Ukraine (en 2004, ndlr). Le Paris Saint-Germain ou un autre club en France, ça aurait été top. On me l’a arraché ce transfert. Je connais les détails de ce qu’il sait passé. Je savais que le PSG voulait payer le transfert en deux fois, alors que le club ukrainien voulait payer en cash. Si je me rappelle bien, c’était 2M€. C’était énormément d’argent à l’époque. Les gens qui étaient proches de moi ne m’ont pas trahi, mais n’ont pas respecté ma volonté. Ce qui m’avait heurté énormément, j’étais très en colère », indique Yaya Touré, qui a donc été tout proche de signer au PSG.