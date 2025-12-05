Mercato - OL : Il annonce une folie en direct !

Amadou Diawara

John Textor a pris la place de Jean-Michel Aulas en tant que président de l'OL le 5 mai 2023. Lors de son passage à Lyon, le businessman américain a dépensé sans compter sur le mercato. Ce qui a mis le club rhodanien dans une situation critique sur le plan financier.

A la fin de la dernière saison, l'OL a frôlé la relégation administrative, et ce, à cause de problèmes financiers. Mais finalement, les Gones ont réussi à se sauver in-extremis. Présent dans l'After Foot ce mercredi soir, David Gluzman a lâché toutes ses vérités sur les soucis économiques de l'OL, pointant notamment du doigt les folies de John Textor sur le mercato.

«Il y a eu la folie dépensière de Textor sur le marché des transferts» « Les pertes de l’OL ? Je sais que beaucoup ont été surpris par l'ampleur de la perte. Mais finalement, quand on regarde ligne par ligne, elle n’est pas tellement surprenante. Qu'est-ce qui a gonflé le chiffre d'affaires ou le revenu hors trading de l’OL ces derniers exercices et même le dernier exercice ? C'était des éléments non récurrents. Il y avait CVC, et aussi la vente des bijoux de famille. Il y a eu la vente de l'Arena, il y a eu la vente de la franchise américaine, il y a eu la vente de l’OL féminine. Ça avait artificiellement gonflé dans le résultat net précédemment - et d'ailleurs cette question de CVC, elle va exploser au visage d'énormément de clubs de Ligue 1 parce que ce chiffre d'affaires, il était gonflé par ce qui était un élément non récurrent et on va avoir aussi ce niveau de perte, peut-être pas aussi abyssale, mais on va le retrouver dans d'autres clubs », a développé David Gluzman, avant d'ajoute davantage de précisions.