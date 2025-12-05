Signature surprise : Le PSG boucle un transfert express !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG avait pris une décision surprenante lors du mercato estival 2020 en rapatriant Alexandre Letellier, pur produit issu du centre de formation du club, pour occuper le rôle de troisième gardien. Ce dernier se livre sur ce retour pour le moins inattendu et qui a surtout été bouclé de manière très rapide avec le PSG.

Récemment interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, Alexandre Letellier s'est confié sans détour sur les coulisses de son retour au PSG, durant l'été 2020. En quête d'un troisième gardien pour suppléer Keylor Navas et Sergio Rico à l'époque, la direction parisienne a fait revenir Letellier pour une raison très simple : il présentait l'avantage d'avoir été formé au PSG. Et le deal s'est fait très rapidement comme l'a expliqué l'ancien portier, désormais retraité.

« Tout s'est fait très vite, en 72 heures » « C'est la période Covid, très compliquée parce que je me retrouve en fin de contrat à ce moment-là. J'avais des propositions, et Paris. Je faisais partie d'une liste de dix gardiens, et tout s'est fait très vite : en 72 heures, j'avais fait ma visite médicale. Tout change : là, tu joues pour gagner une Ligue des champions, donc c'est exceptionnel », indique Letellier sur sa signature express au PSG en 2020.