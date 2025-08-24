Mercato - OM : C’est terminé pour cet attaquant, l’annonce en public !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur les traces d'Edon Zhegrova ces dernières semaines afin de renforcer son attaque, l'OM n'apparait plus du tout comme une option crédible pour l'attaquant kosovar. Olivier Létang, le président du LOSC, s'est d'ailleurs montré très clair vendredi en conférence de presse et semble indiquer qu'il conservera Zhegrova cette saison.

Faut-il vraiment s'attendre à l'arrivée d'un nouvel attaquant à l'OM d'ici la fin du mercato estival ? Le profil d'Edon Zhegrova (26 ans), qui n'a plus qu'une année de contrat avec le LOSC, semblait fortement attirer Medhi Benatia depuis quelque temps. Le directeur sportif de l'OM doit d'ailleurs composer avec une rude concurrence sur ce dossier, puisque la Juventus Turin est également annoncée sur les traces de l'attaquant kosovar. Et Olivier Létang a peut-être mis un terme au feuilleton vendredi, en conférence de presse.

« De fortes chances qu’il soit avec nous cette saison » Le président du LOSC indique clairement que Zhegrova pourrait finalement rester au club dans les mois à venir : « Il a repris avec le groupe cette semaine. Il a repris mardi après-midi. Il a senti une petite douleur, probablement le fait de reprendre avec le groupe. Il s’est de nouveau entraîné normalement ce matin. Si Edon est prêt, il est à la disposition pour le match de dimanche contre Monaco. Il est avec nous, il est là. Si on le réintègre, c’est qu’il y a de fortes chances qu’il soit avec nous cette saison. Aujourd’hui, il est un joueur du LOSC. Il est à la disposition du coach », assure Létang, qui ferme donc la porte à l'OM et à la Juventus Turin avec cette annonce.