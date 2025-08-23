Surprise, le PSG plombe un transfert à 70M€ !

Axel Cornic

Prêté à la Juventus en deuxième partie de saison dernière, Randal Kolo Muani ne sait toujours pas de quoi sn avenir sera fait. L'attaquant ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique au Paris Saint-Germain et si un retour en Italie semblait être possible, les choses se seraient grandement compliquées ces derniers jours.

Depuis le début du mercato, on se demande à quel moment Randal Kolo Muani va partir du PSG. Mais voilà que la fin de l’été approche à grands pas et l’international français n’a toujours pas bougé, alors qu’un retour à la Juventus semblait pourtant se dessiner.

La Juventus pessimiste pour Kolo Muani ? Ce dimanche, les Bianconero vont lancer leur nouvelle saison en Serie A avec la réception de Parma et Kolo Muani ne sera pas là. L’attaquant est en effet toujours avec le PSG, où il ne rentre clairement pas dans les plans de Luis Enrique, qui aimerait s’en débarrasser. Mas son départ se compliquerait en cette fin de mercato, avec la presse italienne qui a lâché une petite bombe ce samedi...