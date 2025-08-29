Kylian Mbappé, le transfert choc à 1 milliard d’euros !

Pierrick Levallet

Il n’a fallu qu’une seule saison à Kylian Mbappé pour mettre tout le monde d’accord au Real Madrid. Arrivé libre après son départ du PSG, l’attaquant de 26 ans a eu droit à un contrat particulièrement juteux chez les Merengue. Son bail ferait d’ailleurs des jaloux dans le vestiaire madrilène. Vinicius Jr aimerait notamment bénéficier du même traitement.

Le Real Madrid ne veut pas s'aligner sur les exigences de Vinicius Jr pour sa prolongation Mais jusqu’à présent, les négociations pour sa prolongation seraient au point mort. Le Real Madrid refuserait de s’aligner sur les exigences de Vinicius Jr, afin de s’éviter un potentiel conflit dans le vestiaire. Les dirigeants madrilènes auraient ainsi repoussé les pourparlers à l’été prochain, le contrat du Brésilien expirant en juin 2027.