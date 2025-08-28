20M€ : Le transfert qui va rendre fou le PSG !

À quelques jours de la fin du mercato, le PSG n’a toujours pas réglé le cas de Randal Kolo Muani. Poussé vers la sortie, le buteur français est annoncé avec insistance du côté de la Juventus. Mais pour le moment, le transfert de l’attaquant de 26 ans est bloqué par celui de Dusan Vlahovic, dont les négociations pour sa signature à l’AC Milan ne sont pas tout-à-fait réglées.
Les prochains jours risquent d’être animés pour le PSG sur le mercato. Alors que le marché des transferts ferme bientôt ses portes, le club de la capitale doit encore régler plusieurs dossiers chauds, comme celui de Randal Kolo Muani. Prêté à la Juventus l’hiver dernier, l’international français est revenu chez les Rouge-et-Bleu. Mais il ne sera pas conservé, puisqu’il n’est plus désiré par Luis Enrique.
Le PSG veut vendre Kolo Muani
Et depuis plusieurs semaines, Randal Kolo Muani est annoncé avec insistance du côté de la Juventus. Seulement, le dossier peine à avancer. Les Bianconeri ne parviennent pas à se mettre d’accord avec le PSG sur les modalités du transfert. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre joueur bloquerait l’avancée de l’affaire.
Dusan Vlahovic bloque le dossier
Comme le rapporte Caught Offside, la Juventus ne finalisera pas le dossier Randal Kolo Muani tant que Dusan Vlahovic ne sera pas parti. Estimé à 20M€, le buteur serbe serait dans le viseur de l’AC Milan. L’attaquant de 25 ans serait d’ailleurs tenté par un avenir chez les Rossoneri. Mais pour le moment, le feu vert n’a pas été donné pour le transfert. Et tant que celui-ci ne sera pas bouclé, la Juventus ne bougera plus pour Randal Kolo Muani. Une affaire qui a de quoi rendre fou le PSG, qui souhaitait initialement sceller l'avenir de Randal Kolo Muani au début de l'été. À suivre...