20M€ : Le transfert qui va rendre fou le PSG !

Pierrick Levallet

À quelques jours de la fin du mercato, le PSG n’a toujours pas réglé le cas de Randal Kolo Muani. Poussé vers la sortie, le buteur français est annoncé avec insistance du côté de la Juventus. Mais pour le moment, le transfert de l’attaquant de 26 ans est bloqué par celui de Dusan Vlahovic, dont les négociations pour sa signature à l’AC Milan ne sont pas tout-à-fait réglées.

Les prochains jours risquent d’être animés pour le PSG sur le mercato. Alors que le marché des transferts ferme bientôt ses portes, le club de la capitale doit encore régler plusieurs dossiers chauds, comme celui de Randal Kolo Muani. Prêté à la Juventus l’hiver dernier, l’international français est revenu chez les Rouge-et-Bleu. Mais il ne sera pas conservé, puisqu’il n’est plus désiré par Luis Enrique.

Le PSG veut vendre Kolo Muani Et depuis plusieurs semaines, Randal Kolo Muani est annoncé avec insistance du côté de la Juventus. Seulement, le dossier peine à avancer. Les Bianconeri ne parviennent pas à se mettre d’accord avec le PSG sur les modalités du transfert. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre joueur bloquerait l’avancée de l’affaire.