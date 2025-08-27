PSG - Luis Enrique : La presse espagnole annonce un divorce «inévitable» !

Pierrick Levallet

À quelques jours de la fermeture du mercato, le PSG n’a toujours pas réglé le cas Gianluigi Donnarumma. Poussé vers la sortie, le portier italien est toujours chez les Rouge-et-Bleu. Le divorce semble toutefois inéluctable entre les deux parties, puisque le gardien de but de 26 ans n’entre plus dans les plans de Luis Enrique.

Le feuilleton Gianluigi Donnarumma commence à faire paniquer le PSG. À quelques jours de la fermeture du marché des transferts, le portier italien est toujours chez les Rouge-et-Bleu. Les dirigeants parisiens n’ont pas encore trouvé d’acheteur pour le gardien de but de 26 ans, remplacé par Lucas Chevalier et poussé vers la sortie cet été puisque son contrat expire en juin 2026.

Manchester City joue la montre avec Donnarumma... Récemment, Manchester City était annoncé sur le dossier. Mais le club de Premier League ne serait pas pressé, puisqu’il pourrait revenir à la charge en janvier ou l’été prochain pour Gianluigi Donnarumma. Il faut dire que les Sky Blues doivent également se séparer d'Ederson avant d'enrôler l'Italien, et que le départ du Brésilien semble se compliquer. Si jamais le champion d’Europe venait à rester au PSG à l’issue du mercato, il ne devrait pas récupérer sa place dans l’équipe pour autant.