Transfert d’une star : Catastrophe annoncée au PSG !

Le Paris Saint-Germain dit stop. Gianluigi Donnarumma a été invité à aller voir ailleurs et tout porte à croire qu’il rebondira à Manchester City. Cependant, des obstacles se mettraient en travers de sa route pour l’Etihad Stadium au point où le PSG prévoirait une terrible désillusion d’ici la fin du mercato.

Le Paris Saint-Germain a fait son choix. Ou plus précisément : Luis Enrique. En conférence de presse d’avant-match concernant la Supercoupe d’Europe gagnée à Udine face à Tottenham (2-2 puis 4-3 aux tirs au but), l’entraîneur du PSG justifiait la non-retenue de Gianluigi Donnarumma dans le groupe par une volonté de prendre une autre direction au poste de gardien. D’où le recrutement de Lucas Chevalier pour 55M€ bonus compris officialisé seulement quelques jours plus tôt.

Pas de négociations avec Donnarumma pour Manchester City Dans la foulée, Gianluigi Donnarumma annonçait son départ par le biais d’un communiqué publié sur Instagram. Vendredi dernier, pour la réception du SCO d’Angers au Parc des princes (1-0), les supporters du PSG faisaient leurs adieux à un Donnarumma ému. Direction la Premier League pour celui qui a été inclus dans l’équipe-type de la campagne 2024/2025 de Ligue des champions ? Pep Guardiola, entraîneur des Skyblues, l’attendrait à Manchester City. Cependant, le club insisterait sur le fait de ne pas être en négociations pour son recrutement selon The Athletic.