OM - Aubameyang : Le transfert que personne n'a vu venir !

Parmi les recrues arrivées à l'OM durant ce mercato estival, on retrouve Pierre-Emerick Aubameyang. Un an après son départ pour l'Arabie Saoudite, le Gabonais a donc fait son grand retour sur la Canebière. Un mouvement pour le moins inattendu pour beaucoup, à commencer par Ghislain Printant, qui était l'entraîneur adjoint de l'OM lors du premier passage d'Aubameyang à Marseille.
Cet été, l'OM cherchait un nouveau buteur pour épauler Amine Gouiri. Après s'être intéressé à Matthis Abline, le club phocéen s'est finalement rabattu sur un visage bien connu à Marseille : Pierre-Emerick Aubameyang. Il y a un an, le Gabonais quittait l'OM pour rejoindre Al-Qadsiah. Une aventure saoudienne qui aura finalement été brève puisque PEA a donc retrouvé cet été la Canebière.
« Persuadé qu'il avait tourné la page »
Un retour de Pierre-Emerick Aubameyang était difficile à imaginer pour certains. C'est le cas de Ghislain Printant. Ancien entraîneur adjoint à l'OM, il a en effet confié à L'Equipe : « J'étais persuadé qu'il avait tourné la page phocéenne. Cela prouve qu'il a toujours faim de foot et qu'il a peut-être un goût d'inachevé avec l'OM, cette ferveur et cette passion que dégage le public ».
« Tout ne reposera pas sur ses épaules »
Pierre-Emerick Aubameyang retrouve donc l'OM, mais voilà que l'équipe a bien changé autour de lui. A ce propos, Ghislain Printant a d'ailleurs expliqué : « Le fait que l'effectif soit plus riche, en qualité et en quantité, facilitera sa gestion. Tout ne reposera pas sur ses épaules. Il apportera également des caractéristiques variées à l'attaque et son charisme au vestiaire. Il a sa place sans trop en prendre, sait quand il faut intervenir et est écouté ».