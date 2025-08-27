OM - Aubameyang : Le transfert que personne n'a vu venir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parmi les recrues arrivées à l'OM durant ce mercato estival, on retrouve Pierre-Emerick Aubameyang. Un an après son départ pour l'Arabie Saoudite, le Gabonais a donc fait son grand retour sur la Canebière. Un mouvement pour le moins inattendu pour beaucoup, à commencer par Ghislain Printant, qui était l'entraîneur adjoint de l'OM lors du premier passage d'Aubameyang à Marseille.

Cet été, l'OM cherchait un nouveau buteur pour épauler Amine Gouiri. Après s'être intéressé à Matthis Abline, le club phocéen s'est finalement rabattu sur un visage bien connu à Marseille : Pierre-Emerick Aubameyang. Il y a un an, le Gabonais quittait l'OM pour rejoindre Al-Qadsiah. Une aventure saoudienne qui aura finalement été brève puisque PEA a donc retrouvé cet été la Canebière.

« Persuadé qu'il avait tourné la page » Un retour de Pierre-Emerick Aubameyang était difficile à imaginer pour certains. C'est le cas de Ghislain Printant. Ancien entraîneur adjoint à l'OM, il a en effet confié à L'Equipe : « J'étais persuadé qu'il avait tourné la page phocéenne. Cela prouve qu'il a toujours faim de foot et qu'il a peut-être un goût d'inachevé avec l'OM, cette ferveur et cette passion que dégage le public ».