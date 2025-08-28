PSG - 60M€ : C’est imminent pour ce gros coup !

Alexis Brunet

En négociations avec le PSG depuis plusieurs mois au sujet de Randal Kolo Muani, la Juventus de Turin serait toute proche de trouver un accord pour le retour du Français. L’opération devrait prendre la forme d’un prêt payant de 10M€ avec une option d’achat facilement atteignable de l’ordre de 50M€. L’attaquant va donc enfin quitter Paris.

À Paris, les derniers jours du mercato serviront à boucler certaines ventes. En effet, le PSG a terminé ses achats et maintenant il cherche à se séparer de certains joueurs indésirables ou qui cherchent seulement à obtenir plus de temps de jeu ailleurs. C’est le cas par exemple d’Arnau Tenas, qui s’est engagé avec Villarreal ce jeudi.

Accord imminent pour Kolo Muani ! Après Arnau Tenas, le prochain à quitter le PSG pourrait bien être Randal Kolo Muani. Le Français est depuis de longs mois dans le viseur de la Juventus de Turin et l’affaire serait en passe d’être bouclée d’après les informations de la Gazzetta dello Sport. Luis Campos et Damien Comolli se seraient d’ailleurs rencontrés à Monte-Carlo mercredi et les discussions portaient sur un prêt de 10M€ avec une option d’achat quasi obligatoire de l’ordre de 50M€.