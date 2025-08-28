Transfert à l’OM : Le Real Madrid confirme !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’un accord avait été trouvé avec le Real Madrid, Dani Ceballos ne devrait finalement pas devenir un joueur l’OM, qu’il était pourtant prêt à rejoindre. L’international espagnol a demandé un temps de réflexion supplémentaire et Marseille a décidé de se retirer de ce dossier. La Casa Blanca considère désormais qu’il sera à la disposition de Xabi Alonso cette saison.

Alors qu’il avait trouvé son prochain renfort au milieu de terrain, l’OM doit revoir ses plans. Mardi soir, un accord avait été conclu avec le Real Madrid pour le prêt avec option d’achat de Dani Ceballos. Tout semblait indiquer que le milieu de terrain âgé de 29 ans allait rejoindre Marseille, avant que ce dossier ne connaisse un retournement de situation.

L’OM arrête tout pour Ceballos Comme indiqué par Marca, Dani Ceballos a rompu l’accord qu’il avait lui-même recherché. Après que l’OM et le Real Madrid aient trouvé un terrain d’entente, l’international espagnol (13 sélections) a demandé un peu plus de temps pour réfléchir. Marseille a alors considéré l’opération comme terminée et s’est retiré.