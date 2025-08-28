Kylian Mbappé, la signature qui a tout changé !

Pierrick Levallet

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé est souvent critiqué pour son manque d’implication dans les tâches défensives. Mais depuis la signature de Xabi Alonso au Real Madrid, tout semble avoir changé pour l’attaquant de 26 ans. Le capitaine de l’équipe de France participe également au pressing collectif cette saison.

Un reproche est souvent fait à Kylian Mbappé depuis le début de sa carrière. Jusqu’à présent, l’attaquant de 26 ans ne participait pas beaucoup dans les tâches défensives. Que ce soit à l’AS Monaco, au PSG ou encore en équipe de France, le natif de Bondy n’a jamais vraiment fait les efforts à la récupération du ballon.

Le Real Madrid avait un souci avec Mbappé Le Real Madrid en a d’ailleurs fait les frais la saison passée. À cause de ce problème, Kylian Mbappé déséquilibrait l’équipe de Carlo Ancelotti. Résultat : aucun trophée majeur remporté en 2024-2025. Le technicien italien a même été démis de ses fonctions et remplacé par Xabi Alonso. Cette décision semble d’ailleurs avoir métamorphosé le champion du monde 2018.