Racisme - Kylian Mbappé : Une enquête est annoncée, la sanction va tomber !

Double buteur face à Oviedo lundi soir, Kylian Mbappé aurait été la cible de cris de singe, au même titre que Vinicius Jr. Des comportements inacceptables à l'encontre des stars du Real Madrid, qui ne devraient pas rester impunis. En effet, le club promu en Liga a annoncé le début d'une enquête qui pourrait aboutir sur des sanctions.

Régulièrement confronté au racisme en Espagne, Vinicius Jr aurait vécu un nouvel épisode. Tout comme Kylian Mbappé. En effet, lundi, lors de la rencontre sur la pelouse d'Oviedo, les deux joueurs du Real Madrid auraient été ciblés par des cris de singe venant des tribunes comme l'a rapporté Movistar. Du côté d'Oviedo, le président du club a décidé de réagir.

« Nous enquêtons sur ce qui s'est passé » Rapporté par la Cadena Cope, Martín Peláez, à la tête du club espagnol, a pris la parole suite aux incidents racistes entre Oviedo et le Real Madrid. C'est ainsi qu'il a fait savoir : « Nous enquêtons sur ce qui s'est passé avec notre personnel de sécurité ».