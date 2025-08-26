Kylian Mbappé : La polémique raciste éclate à l'étranger !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lundi soir, le Real Madrid a remporté son deuxième match en Liga, s'imposant (0-3) sur la pelouse d'Oviedo. Une victoire acquise notamment grâce à un excellent Kylian Mbappé, auteur d'un doublé. Des buts de l'international français toutefois entachés de certains cris racistes à son encontre.

Déjà buteur lors de la première journée de Liga avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a remis ça avec la Casa Blanca. Ce lundi, les Merengue étaient opposés à Oviedo et face au promu, ils ont enchainé une deuxième victoire. Un succès qui a permis au Français de porter son total à 3 réalisations en championnat puisque Mbappé a inscrit un doublé à l'occasion de cette victoire du Real Madrid (0-3).

Des cris de singe entendus ! Des buts de Kylian Mbappé actuellement au coeur d'une polémique en Espagne. En effet, comme le rapporte Movistar, au moment de l'ouverture du score du Français face à Oviedo, des cris de singe ont été entendus. Et voilà que Mbappé n'aurait pas été le seul visé par ces provocations puisque de nouveaux cris de singe ont été entendus quand Vinicius Jr est entré en jeu.