Le Real Madrid sacrifie une star pour Mbappé, c’est officiel !

Dimanche soir le Real Madrid affrontait Oviedo et Vinicius Junior était remplaçant au coup d’envoi. Un choix très fort de Xabi Alonso qui semble donc avoir décidé de placer Kylian Mbappé dans les meilleures conditions. Et vue d’Espagne, cette décision suscite de nombreuses discussions.
Alors que la saison dernière, l'association entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior n'avait pas porté ses fruits. Et Xabi Alonso a pris une décision radicale en laissant le Brésilien au coup d'envoi du match contre Oviedo. Un choix justifié par Xabi Alonso.
Vinicius sacrifié pour Mbappé ?
« Les changements d'un match à l'autre dépendent de nos besoins en termes de charge de travail et d'adversaire. Je n'ai pris aucune décision pour le mois prochain. Il faut que les joueurs se sentent importants, prêts à disputer le prochain match. C'est important pour assurer la stabilité des performances de l'équipe. Ce match nous a permis de constater que nous continuons à progresser. Après mardi contre Osasuna, nous avons progressé aujourd'hui et nous voulons continuer ainsi. Chacun est différent et il faut exiger le respect, la relation est un peu différente. Dans le football, les décisions sont prises en pensant à l'équipe, il faut comprendre les choses et c'était le cas aujourd'hui », a confié l’entraîneur du Real Madrid en conférence de presse.
«Le leader du Real Madrid est Kylian Mbappé»
Un choix qui ne passe évidemment pas inaperçu en Espagne où on y voit déjà un signe de la prise de pouvoir de Kylian Mbappé. « À l'heure actuelle, le leader du Real Madrid est Kylian Mbappé, qui a porté l'équipe à bout de bras tout au long de cette année. C'est une décision difficile à accepter, celle de ne plus être le leader de cette nouvelle ère », explique ainsi le journaliste espagnol Antonio Romero au micro de La Cadena SER, avant que l’ancien joueur du Real Madrid, Rafael Alkorta, n’en rajoute une couche : « C'est le joueur qui fait la différence au Real Madrid. Il y a deux ans, c'était Vini, il y a un ou deux ans, c'était Bellingham. Je ne sais pas s'ils vont accepter ce rôle, s'ils vont libérer Kylian. » Vue d’Espagne, il semble bien que Vinicius Junior soit sacrifié pour faire place nette à Kylian Mbappé.