Le Real Madrid sacrifie une star pour Mbappé, c’est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir le Real Madrid affrontait Oviedo et Vinicius Junior était remplaçant au coup d’envoi. Un choix très fort de Xabi Alonso qui semble donc avoir décidé de placer Kylian Mbappé dans les meilleures conditions. Et vue d’Espagne, cette décision suscite de nombreuses discussions.

Alors que la saison dernière, l'association entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior n'avait pas porté ses fruits. Et Xabi Alonso a pris une décision radicale en laissant le Brésilien au coup d'envoi du match contre Oviedo. Un choix justifié par Xabi Alonso.

Vinicius sacrifié pour Mbappé ? « Les changements d'un match à l'autre dépendent de nos besoins en termes de charge de travail et d'adversaire. Je n'ai pris aucune décision pour le mois prochain. Il faut que les joueurs se sentent importants, prêts à disputer le prochain match. C'est important pour assurer la stabilité des performances de l'équipe. Ce match nous a permis de constater que nous continuons à progresser. Après mardi contre Osasuna, nous avons progressé aujourd'hui et nous voulons continuer ainsi. Chacun est différent et il faut exiger le respect, la relation est un peu différente. Dans le football, les décisions sont prises en pensant à l'équipe, il faut comprendre les choses et c'était le cas aujourd'hui », a confié l’entraîneur du Real Madrid en conférence de presse.