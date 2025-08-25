Kylian Mbappé : L’annonce du Real Madrid sur sa maladie

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après un premier but décisif face à Osasuna mardi dernier, Kylian Mbappé a confirmé sa montée en puissance ce dimanche en inscrivant un doublé contre Oviedo lors de la victoire du Real Madrid (3-0). De retour en forme après des mois compliqués, l’international français de 26 ans montre déjà qu’il retrouve ses standards.

Kylian Mbappé n’a pas perdu de temps pour marquer les esprits cette saison. Déjà buteur sur penalty contre Osasuna quelques jours plus tôt, le joueur du Real Madrid a récidivé dimanche en s’offrant un doublé sur la pelouse d’Oviedo. Précis, rapide et inspiré, l’ancien membre du PSG a largement contribué au succès des siens (3-0), dans une prestation qui confirme son retour en forme.

Mbappé a vécu un calvaire Freiné durant plusieurs jours par des soucis de santé et une perte de poids notable pendant la Coupe du monde des clubs, Mbappé revient progressivement à son meilleur niveau. Xabi Alonso, qui veille attentivement à son état, a confirmé que son joueur avait perdu énormément de poids l'été dernier.