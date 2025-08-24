Mbappé - Real Madrid : Le transfert surprise à 150M€ annoncé en Angleterre

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Liverpool continue d’animer le marché des transferts avec un intérêt marqué pour Alexander Isak. Mais les exigences de Newcastle refroidissent les ardeurs. Jamie Carragher, ancien défenseur emblématique des Reds, a réagi à cette piste en jugeant le prix demandé excessif, préférant imaginer l’arrivée de Kylian Mbappé pour un investissement aussi colossal.

Sacré champion d’Angleterre la saison passée, Liverpool n’entend pas s’arrêter là et cherche à renforcer un effectif déjà impressionnant. Parmi les priorités des dirigeants figure Alexander Isak, attaquant de Newcastle, dont les performances en Premier League n’ont pas laissé insensibles les recruteurs. Auteur de saisons solides et doté d’un profil complet – vitesse, finition et jeu dos au but –, le Suédois attire logiquement l’attention des clubs ambitieux. Mais les Magpies, conscients de la valeur de leur joueur et de l’importance de conserver leurs meilleurs éléments, ont placé la barre très haut : plus de 150M€ seraient nécessaires pour s’attacher ses services. Un montant qui freine les négociations.

L'avis tranché de Carragher Ancien joueur des Reds, Jamie Carragher n’a pas mâché ses mots concernant la piste Isak et les discussions autour de son prix. « J'aimerais voir l'attaquant suédois devenir joueur de Liverpool, mais pas à n'importe quel prix. L'idée que l'offre initiale de 110 millions de livres pour Isak soit 'ridicule' est déconnectée de la réalité. Dès ses débuts contre Liverpool à Anfield, Isak a excellé, mais des inquiétudes subsistent. Aujourd'hui âgé de 25 ans, il n'a pas encore prouvé qu'il avait la longévité de Salah. Il n'a pas été titulaire lors de 36 matchs de championnat en trois saisons en Angleterre, et 10 de ses 44 derniers buts en championnat ont été des penalties » a-t-il confié lors d'un entretien accordé à The Telegraph.