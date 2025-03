PSG : Après Liverpool, le départ de Donnarumma est réclamé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Héros de la qualification parisienne à Anfield mercredi soir (0-1, 1-4 t.a.b), Gianluigi Donnarumma s'est affirmé comme le gardien numéro un du PSG. Mais malgré sa performance majuscule face à Liverpool, le portier italien reste discuté en Russie, au pays de son concurrent Matvey Safonov. Selon certaines voix, l'ancien du Milan AC n'apporte pas assez de garanties.

Tout va très vite dans le football. Le cas Gianluigi Donnarumma le rappelle. Décrié après le huitième de finale aller de Ligue des champions face à Liverpool, le portier du PSG est devenu le héros de tout un peuple en stoppant deux penaltys à Anfield. Grâce à cette performance, Donnarumma a gagné le respect de ses pairs, mais aussi sa place incontesté de portier numéro un du PSG.

Donnarumma peut dormir tranquille

« Donnarumma a réalisé un grand match et une grande performance dans cette Ligue des champions. C'est son meilleur match depuis qu'il a rejoint le PSG. Je suis donc sûr que sans Donnarumma, le PSG n'aurait pas pu atteindre les quarts de finale hier. Pour le PSG, Donnarumma est désormais le meilleur et le numéro un » a confié Arnaud Hermant, journaliste pour le quotidien L’Equipe.

Un changement est réclamé en Russie

Mais en Russie, on préfère mettre l’accent sur ses failles depuis le début de la saison. « Si Donnarumma jouait régulièrement bien, je dirais que les chances de Safonov d’intégrer l’équipe première sont minces. Mais si l'on se souvient de la partie d'automne de la Ligue des Champions, l'Italien a commis de nombreuses erreurs qui ont conduit à des buts et ont privé l'équipe de résultats. il ne faut pas oublier le premier match contre Liverpool : un seul tir au but du PSG et un but » a confié Andrei Sinitsyn, ancien membre du Krasnodar, dans des propos rapportés par Championat. On peut s’interroger sur la neutralité de ces propos lorsque l’on sait que le principal concurrent de Donnarumma se nomme Matvey Safonov, un ancien du Krasnodar justement. « Matvey joue plus régulièrement dans la plupart des cas, maintient son niveau et confirme sa classe » a-t-il lâché. Pas sûr que Luis Enrique soit du même avis.