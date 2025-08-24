Pression au Real Madrid, il a tranché pour Mbappé !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Arrivé cet été à la Maison-Blanche, Xabi Alonso a pris une grande décision concernant son numéro 10. En effet, le coach merengue a décidé de ne pas lui fixer d'objectif de buts pour cette saison 2025-2026.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le club parisien, l'attaquant de 26 ans a signé librement et gratuitement à la Maison-Blanche il y a un an.

Real Madrid : Alonso refuse de mettre la pression à Mbappé Entrainé par Carlo Ancelotti dans un premier temps, Kylian Mbappé a vu Xabi Alonso prendre les rênes du Real Madrid juste avant la Coupe du Monde des clubs. Présent en conférence de presse ce samedi, l'Espagnol a confié qu'il ne voulait pas mettre la pression à son numéro 10, refusant de lui donner un objectifs de buts pour l'exercice 2025-2026.