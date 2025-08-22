Une star avec Mbappé : C’est fini, la presse espagnole fait une grande annonce !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Nous entrons dans la dernière ligne droite du mercato estival. De quoi mettre le feu à certaines opérations dont le cas Rodrygo Goes qui fait couler beaucoup d'encre dans la presse ! En Espagne, un journaliste a jeté un froid sur le transfert du compère d'attaque de Kylian Mbappé au Real Madrid. Clap de fin.

Plus que 10 jours, et rideau ! Le 1er septembre prochain au soir, le mercato estival fermera ses portes. D'ici-là, les clubs risquent de s'activer afin de boucler des transferts de dernière minute et les gros dossiers toujours non conclus seraient susceptibles d'enfin trouver leur épilogue. C'est notamment le cas d'Alexander Isak (Newcastle) ou encore Rodrygo Goes au Real Madrid. L'attaquant de 24 ans dispose du feu vert de la direction merengue pour s'en aller et donc de quitter Kylian Mbappé et le reste du vestiaire madrilène.

Le Real Madrid prêt à laisser partir Rodrygo ? C'est en effet l'information que Sacha Tavolieri, journaliste pour Sky Sport entre autres, a communiqué sur son compte X mercredi. De quoi mettre le feu au dernier jour du mercato estival ? Pas vraiment si l'on se fie aux dernières nouvelles venues d'Espagne. De l'autre côté des Pyrénées, le journaliste Miguel Angel Dias a mis un terme au feuilleton Rodrygo, une bonne fois pour toutes.