Real Madrid : Kylian Mbappé lâche déjà une confidence pour son avenir !

Pour sa deuxième saison au Real Madrid, Kylian Mbappé a droit à un nouveau numéro de maillot. Et quel numéro ! Le Français est ainsi passé du 9 au mythique 10, vacant suite au départ de Luka Modric. Alors que ce changement met un peu plus de pression sur ses épaules, Mbappé l'assure : ça ne devrait pas être comme ça toutes les saisons.

Première journée de Liga et première victoire pour le Real Madrid ! Ce mardi, la Casa Blanca l'a emporté face à Osasuna grâce à un penalty de Kylian Mbappé. Le Français a ainsi soigné ses débuts dans cette nouvelle saison avec un nouveau numéro dans le dos : le 10. Après avoir arboré le 9 la saison dernière, Mbappé a hérité du numéro qui était précédemment la propriété de Luka Modric à Madrid.

« Je ne pense pas que cela va changer chaque saison » Si Kylian Mbappé a donc changé de numéro de maillot cet été au Real Madrid suite au départ de Luka Modric, désormais au Milan AC,, ça ne devrait pas forcément se répéter à l'avenir pour le capitaine de l'équipe de France. En effet, rapporté par BeIN Sports, le 10 merengue a confié : « Bien sûr, c'est un numéro important ici au Real Madrid. J'ai porté le 9 qui était également important. J'ai eu la chance d'avoir eu deux numéros importants en deux saisons. Je ne pense pas que cela va changer chaque saison ».