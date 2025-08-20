Retour officiel : La grande annonce de Kylian Mbappé !

Ce mardi soir, Kylian Mbappé était officiellement de retour aux affaires avec le Real Madrid. L’attaquant français a ouvert son compteur sur penalty, offrant la victoire aux Merengue face à Osasuna (1-0). A l’issue de la rencontre, le nouveau numéro 10 madrilène s’est dit très heureux de cette première performance.
Le Real Madrid a renoué avec la victoire. Ce mardi soir, le club madrilène affrontait Osasuna au Santiago Bernabeu pour son premier match de la saison. Après un exercice 2024-2025 décevant, les partenaires de Kylian Mbappé n’avaient pas le droit à l’erreur pour ce premier rendez-vous. L’attaquant français, désormais numéro 10 dans le dos, a délivré les siens sur un penalty inscrit en seconde période.
« Nous savions que ça allait être difficile »
« C’était important pour nous de commencer par une victoire à domicile, nous savions que ça allait être difficile, Osasuna avait un plan clair pour nous attendre et ils avaient Budimir. Nous sommes heureux de la victoire et nous visons mieux », a ainsi confié Kylian Mbappé en zone mixte à l’issue de cette première victoire de la saison. Le capitaine de l’équipe de France se sent bien en ce début de saison, et a annoncé la couleur pour le début des hostilités avec le Real Madrid.
« Si j’ai un bon état d’esprit pour aider l’équipe, nous allons gagner des matchs »
« Je me sens très bien, mais le plus important, c’est toujours d’aider l’équipe, poursuit la star offensive de 26 ans. Offensivement, défensivement et le reste va se faire, si j’ai un bon état d’esprit pour aider l’équipe, nous allons gagner des matchs. Le 10 est un numéro important ici, le 9 l’était aussi. Le plus important est de jouer au Bernabéu avec Madrid. Il fait chaud, mais le retour devant supporters est très agréable, et quand nous entrons sur le terrain, nous voulons bien jouer pour les Madridistas et les gens qui nous regardent à la maison », conclut Mbappé.