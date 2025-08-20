Retour officiel : La grande annonce de Kylian Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, Kylian Mbappé était officiellement de retour aux affaires avec le Real Madrid. L’attaquant français a ouvert son compteur sur penalty, offrant la victoire aux Merengue face à Osasuna (1-0). A l’issue de la rencontre, le nouveau numéro 10 madrilène s’est dit très heureux de cette première performance.

Le Real Madrid a renoué avec la victoire. Ce mardi soir, le club madrilène affrontait Osasuna au Santiago Bernabeu pour son premier match de la saison. Après un exercice 2024-2025 décevant, les partenaires de Kylian Mbappé n’avaient pas le droit à l’erreur pour ce premier rendez-vous. L’attaquant français, désormais numéro 10 dans le dos, a délivré les siens sur un penalty inscrit en seconde période.

« Nous savions que ça allait être difficile » « C’était important pour nous de commencer par une victoire à domicile, nous savions que ça allait être difficile, Osasuna avait un plan clair pour nous attendre et ils avaient Budimir. Nous sommes heureux de la victoire et nous visons mieux », a ainsi confié Kylian Mbappé en zone mixte à l’issue de cette première victoire de la saison. Le capitaine de l’équipe de France se sent bien en ce début de saison, et a annoncé la couleur pour le début des hostilités avec le Real Madrid.